Wüst wint tweede afstand in Berlijn

Ireen Wüst heeft bij de wereldbeker in Berlijn de 3000 meter op haar naam geschreven. De olympisch kampioene op deze afstand eindigde in de derde rit in een tijd van 4.01,77. Martina Sablikova moest met 4.02,38 genoegen nemen met zilver. De Russin Anna Joerakova pakte brons.