Juventus loopt uit op concurrentie

Juventus heeft op weg naar de zesde achtereenvolgende landstitel in de Serie A goede zaken gedaan. Juve won de uitwedstrijd tegen Sassuolo met 2-0. AS Roma ging bij Sampdoria met 3-2 onderuit en zag de achterstand tot vier punten oplopen. Juventus heeft bovendien een duel minder gespeeld.

Gonzalo Higuain en Sami Khedira maakten in de eerste helft de doelpunten voor Juventus. Voor Roma leek er lange tijd niet zoveel aan de hand. Edin Dzeko bracht ze in de 66e minuut op een 2-1 voorsprong, Patrik Schick maakte gelijk en even later bezorgde Luis Muriel Sampdoria de overwinning.