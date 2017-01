Ghana plaatst zich voor laatste 4

Ghana heeft zich geplaatst voor de halve finale van het toernooi om de Afrika Cup. De Ghanese voetbalploeg versloeg Democratische Republiek Congo in de kwartfinale met 2-1 dankzij doelpunten van de broers Jordan en André Ayew.

In de eerste helft gebeurde niet veel noemenswaardigs in Oyem, op een merkwaardige terugspeelbal na. De Ghanese verdediger Harrison Afful wilde de bal achterwaarts terugkoppen op zijn keeper, maar die belandde prompt in de voeten van Dieumerci Mbokani. De Congolese aanvoerder schoot het cadeautje op de paal.

Na een fout achterin bij Congo zette Jordan Ayew de Ghanezen na ruim een uur spelen op voorsprong. Vijf minuten later stond het alweer gelijk, door een afstandsschot van Paul-José Mpoku. André Ayew kreeg tien minuten voor tijd de gelegenheid om The Black Stars vanaf elf meter naar de laatste vier te schieten en hij faalde niet. Ghana speelt donderdag in de halve finale tegen Kameroen.