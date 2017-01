Dortmund kan niet winnen van Mainz

Borussia Dortmund heeft de kans laten liggen om de derde plek in de Bundesliga over te nemen van Eintracht Frankfurt. De ploeg van trainer Thomas Tuchel stond bij FSV Mainz 05 lang op voorsprong door een vroeg doelpunt van Marco Reus, maar in de slotfase kwam de thuisclub langszij via Danny Latza en dus eindigde de wedstrijd in 1-1.