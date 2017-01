Marokko verliest, El Ahmadi naar Rotterdam

Feyenoord kan Karim El Ahmadi komende week weer begroeten in Rotterdam. De Marokkaanse middenvelder werd met zijn land uitgeschakeld in de kwartfinale van het toernooi om de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Hervé Renard verloor het Noord-Afrikaanse duel met Egypte met 1-0, door een doelpunt kort voor tijd van Mahmoud Kahraba.

De invaller bij Egypte brak de ban in de 87ste minuut uit een hoekschop, waarbij hij El Ahmadi aftroefde. De Marokkaanse middenvelder zal zich daarom komende week weer in Rotterdam-Zuid melden bij trainer Giovanni van Bronckhorst. Die kan zijn belangrijke kracht zondag weer opstellen in de lastige uitwedstrijd tegen FC Twente.