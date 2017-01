Real zonder franje langs Sociedad

Real Madrid heeft een mooie stap gezet richting de landstitel. In eigen huis wonnen de Madrilenen met 3-0 van Real Sociedad, terwijl concurrenten Barcelona en Sevilla eerder op zondag niet tot een overwinning kwamen.

De zege kwam Real toe, maar een erg spectaculaire wedstrijd was het niet. Er was helemaal in de eerste helft weinig interessants te zien voor beide doelen. De enige keer dat het wél gevaarlijk werd, lag de bal meteen tegen het net. Cristiano Ronaldo stuurde Mateo Kovacic weg en die verschalkte doelman Geronimo Rulli.

Het spelbeeld veranderde na rust nauwelijks. Er gebeurde weinig, Sociedad kon geen kans creëren en het was wachten op de beslissing. Die kwam van de voet van Ronaldo. De Portugees kwam na een snelle counter oog in oog te staan met Rulli en stiftte de marge naar twee. Álvaro Morata zorgde met het hoofd voor de 3-0.

MARGE VAN VIER

Real heeft na de zege 46 punten uit 19 wedstrijden. Dat zijn vier punten meer dan Barcelona en Sevilla, en Los Merengues hebben ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Sociedad heeft 35 punten na 20 duels en bezet de vijfde plaats.