Verstappen heeft ellebogen van Mansell

Max Verstappen is al met een hoop mensen en racelegendes vergeleken sinds zijn entree in de Formule 1. Zijn eigen teambaas Christian Horner zag na zijn regenrace-demonstratie in Brazilië een Nieuwe Senna en een Nieuwe Schumacher opstaan. De technische baas van Red Bull gaat zelfs nog verder terug in de tijd. Adrian Newey heeft het vermoeden dat Nigel Mansell terug is.

ELLEBOGEN UIT DE WAGEN

'De manier waarop hij rijdt, doet me heel erg denken aan de rijstijl van Nigel. Wat zo opvallend was, was dat je altijd kon zien dat Mansell achter het stuur zat. Hij zat bij wijze van spreken met zijn ellebogen uit de cockpit. Max is precies hetzelfde en dat zorgt voor erg spannende tv', aldus de meesterontwerper op autosport.com.

Natuurlijk heeft Verstappen in zijn eerste twee jaar in de Formule 1 ook de nodige kritiek te verstouwen gekregen. Die schudt hij zoals hieronder in Peptalk schijnbaar achteloos van zich af:

Ook dat doet Newey erg aan een bepaalde karakteristiek besnorde oud-coureur denken. 'Daarin lijkt hij ook heel erg op Nigel. Max denkt gewoon Ik laat me niet intimideren. Ik doe mijn ding en als je dat niet bevalt, is dat jouw probleem.'

NEWEY BOUWDE HET MONSTER VAN MANSELL

Newey weet zeker als het om Mansell gaat waarover hij praat. De Engelsman greep in 1992 zijn enige wereldtitel in een wagen die Newey ontwierp. In de Williams FW14B reed hij het complete veld op enorme achterstand. In totaal werden er, in dat misschien wel eenzijdigste seizoen ooit, 16 GP’s verreden. Mansell greep 14 keer pole position en won maar liefst negen keer.

Hij kon zich zelfs veroorloven uit te vallen in de laatste twee races van het seizoen. Mansell haalde in totaal 108 punten. Eerste achtervolger was zijn teammaat Ricardo Patrese op een meer dan respectabele achterstand van 52 punten. Laten we hopen dat Newey een vergelijkbaar heersende RB13 voor Verstappen bouwt. Hij doet in ieder geval zijn uiterste best.

