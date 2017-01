'Ideeën Van Basten zijn een grap'

Voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond UEFA heeft de ideeën van Marco van Basten afgedaan als 'een grap'. In een interview met Welt liet de Sloveen duidelijk blijken niets te zien in de voorstellen die Van Basten onlangs deed om het voetbal te veranderen. 'We hebben geen revolutie nodig, het spel is al fantastisch', aldus Ceferin.