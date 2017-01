Rico Verhoeven daagt Bonjasky officieel uit

Rico Verhoeven neemt de uitdaging aan en gaat de ring in met Remy Bonjasky. The Flying Gentleman had de winnaar van het gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari in december in Peptalk al uitgenodigd. Rico pakte vanavond in Peptalk de camera en daagde Bonjasky officieel uit voor een duel, dat eind mei moet plaatsvinden.