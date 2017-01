Kittel te snel voor Groenewegen in Dubai

Dylan Groenewegen was dinsdag al dicht bij zijn eerste overwinning van het nieuwe wielerjaar. De Nederlands kampioen van LottoNL-Jumbo spurtte mee voor de zege in de eerste etappe van de Ronde van Dubai, maar hij moest op de boulevard van Palm Jumeirah alleen zijn meerdere erkennen in de Duitser Marcel Kittel. Groenewegen bleef wel de Britse sprintbom Mark Cavendish voor.