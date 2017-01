Reds-Blues: serie-loser vs serie-winner

Het wordt hoog tijd dat Liverpool na drie nederlagen op rij weer eens vertrouwen tankt en wint. Helaas is de tegenstander vanavond op Anfield de soevereine Premier League-koploper Chelsea, dat juist veertien van z'n laatste vijftien duels won. Toch zijn The Blues op hun hoede. The Reds slaagden er eerder dit seizoen namelijk in Chelsea te kloppen op Stamford Bridge.