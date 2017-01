Wijnaldum goud waard voor Liverpool

Georginio Wijnaldum heeft Liverpool een punt bezorgd tegen Chelsea. In de midweekse Premier League-kraker kopte de Nederlander in de tweede helft The Reds naast de koploper. Diego Costa liet vanaf de stip na alsnog voor een blauwe zege te zorgen. Het verschil tussen de nummer 1 en 4 blijft daardoor 10 punten.

Kansen waren schaars de eerste helft. Wijnaldum was de enige die met een poeier van afstand voor wat gevaar had gezorgd, voordat Chelsea uit het niets op voorsprong kwam. Ook bij Liverpool hadden ze daar totaal niet op gerekend. The Reds verwachtten een vrije trap van Willian, totdat David Luiz de bal ineens in het doel ramde.

Wat een verrassing:

Daarna was Liverpool helemaal van het padje. Roberto Firmino was daarvan het beste voorbeeld. De Braziliaan kreeg na rust dé kans op de gelijkmaker, maar raakte de bal volledig verkeerd. Even later was het Wijnaldum die wél het goede voorbeeld gaf. De Nederlander kopte tegen Manchester City al raak en deed het nu ook met het hoofd.

Uit een dubieuze penalty had Costa het verschil tussen de twee clubs op 13 punten kunnen brengen. Normaal een koud kunstje voor de Chelsea-spits, maar dit keer niet. De topscorer van Engeland schoot slap in, waardoor doelman Simon Mignolet de bal uit de hoek kon plukken. Voor The Reds is dit het eerste punt na drie verloren wedstrijden.

Check de goal van Wijnaldum: