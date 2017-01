Lazio maakt einde aan zegereeks Inter

Er is een einde gekomen aan de zegereeks van Internazionale. Lazio was in een waar spektakelstuk in de kwartfinale om de Coppa Italia met 2-1 te sterk. De Nederlanders Stefan de Vrij en Wesley Hoedt vormden het centrum bij De Biancocelesti en hielden zich knap staande in het slotoffensief van Inter. De Nerazzurri hadden hiervoor 9 wedstrijden op rij gewonnen.