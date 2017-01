Primeur voor Strasser in parallel-slalom

De Duitse skiër Linus Strasser heeft dinsdag voor het eerst in zijn carrière een wereldbekerwedstrijd op zijn naam geschreven. De 24-jarige Duitser won de wereldbeker parallel-slalom in Stockholm en greep daarmee bovendien zijn kans zich alsnog de kwalificeren voor het WK ski volgende week in het Zwitserse St. Moritz.