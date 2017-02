Crystal Palace leent Sakho van Liverpool

Crystal Palace heeft nog een verdediger aangetrokken in de strijd tegen degradatie uit de Premier League. De Londense club huurt tot het einde van het seizoen Mamadou Sakho van Liverpool. De Franse international werd vorig seizoen geschorst wegens een gemiste dopingtest, maar later schrapte de Europese voetbalbond UEFA de zaak alsnog. Bij Liverpool kwam hij dit seizoen niet in actie.