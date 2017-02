Wizards thuis haast niet te kloppen

De basketballers van Washington Wizards zijn in het eigen Verizon Center dit NBA-seizoen haast niet te verslaan. Tegen New York Knicks boekten de Wizards al weer de vijftiende thuisoverwinning op rij. Bradley Beal was met 28 punten de topschutter voor het team dat met 117-101 won.