Roda haalt grote naam naar Eredivisie

Na acht nieuwe spelers presenteerde Roda JC de in naam grootste aanwinst. Nicolas Anelka treedt als consultant in dienst van de Limburgers. De oud-speler van onder meer Real Madrid, Arsenal, Chelsea en Manchester City is onderdeel van het project van de nieuwe mede-clubeigenaar Aleksei Korotajev. Momenteel verricht hij al advieswerk voor de Zwitser. Beiden komen deze week naar Kerkrade.