Geruchten: wie gingen er allemaal niet?

Zo. Transfer D-Day zit erop. Veel spelers gingen op de slotdag naar een andere club. Maar lang niet alle transfers gingen door. Daarom in de geruchten vandaag: wie gingen er allemaal niet?

Antoine Griezmann zit, ondanks vele geruchten de afgelopen maand, nog altijd bij Atlético Madrid. Vooral Manchester United was geïnteresseerd in zijn diensten. Steven Gerrard vertelt in The Sun waarom hij in Madrid bleef. 'Hij wil in de Champions League spelen. Hij denkt waarschijnlijk: Manchester United is een mooie stap, maar die kans is er in de zomer waarschijnlijk nog steeds', zegt Gerrard.

BLESSURE VAN DIJK

Diezelfde Gerrard zei bij ESPN eerder dat Virgil van Dijk een goede investering zou zijn voor Liverpool. De verdediger van Southampton ging niet. De kans is groot dat zijn huidige blessure de reden is dat hij nog altijd in de clubkleuren van The Saints speelt.

Borussia Dortmund kan nog een half jaar genieten van Pierre-Emerick Aubameyang. Dat vindt de spits niet heel erg, maar hij wil in de toekomst wel graag hogerop: 'Als ik nog beter wil worden, moet ik in de zomer vertrekken. Real Madrid is nog steeds een droom', zei hij tegen Marca.

'JANSSEN BLIJFT NATUURLIJK'

Wie ook niet ging, is Vincent Janssen. De weinigscorende spits bij Tottenham Hotspur kon op huurbasis zes maanden naar Galatasaray. 'Janssen blijft natuurlijk bij Tottenham, hij gaat nergens heen', zei zijn zaakwaarnemer Louis Laros.

BLUES BIEDEN ZICH STUK

Chelsea staat negen punten los van de concurrentie in de Premier League, maar dat weerhoudt The Blues er niet van nog wat biedingen op verschillende spelers los te laten. Het heeft niet altijd succes. Moussa Dembélé (Celtic), Jonathan Biabiany (Internazionale) en Antonio Candreva (ook Internazionale) bleven hun club volgens The Times en La Gazzetta dello Sport trouw.

Juventus hoopte in januari een opvolger te vinden voor Paul Pogba, maar greep mis. De Bianconeri hadden hun pijlen op André Gomes gericht, weet El Mundo Deportivo. De Portugees is vaak wisselspeler bij Barcelona en daar dacht de Italiaanse topclub van te profiteren. Gomes blijft nu nog minimaal een half jaar verbonden aan Barcelona.

Mario Balotelli dacht het zijne van de laatste transferdag: