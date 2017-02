'Is het wel nodig Rico in elkaar te slaan?'

Remy Bonjasky twijfelt nog of hij de uitdaging van Rico Verhoeven aanneemt om samen de boksring in te stappen. De oud-wereldkampioen weet zeker dat hij Verhoeven aankan. Maar: 'Is het wel nodig om Rico in elkaar te slaan?', vraagt hij zich in gesprek met Powned hardop af.