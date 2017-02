Noren op de Zweedse toer

Lars Lagerbäck is de nieuwe bondscoach van Noorwegen. De 68-jarige Zweed is met onmiddellijke ingang aangesteld en heeft een contract voor drie jaar gekregen. Lagerbäck is de opvolger van Per-Mathias Hogmo die na de slechte start van de WK-kwalificatie moest vertrekken.