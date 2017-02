Joost Luiten tegen Tiger in Dubai

In Abu Dhabi werd Joost Luiten 29ste, in Qatar 21ste en hij is de Dubai Desert Classic begonnen met een ronde van -1. Tijdens het laatste toernooi van The Desert Swing doet de bekendste naam in het golf mee: Tiger Woods. De 41-jarige Amerikaan begon teleurstellend met een ronde van 5 boven par.

Waar Woods is, daar zijn fans. Want hoewel hij al jaren niets gewonnen heeft, populairder dan Woods zijn ze er niet. De nummer 666 van de wereld heeft snode plannen deze week: 'Of ik nou geblesseerd ben, net terugkom van een blessure, goed speel of slecht speel, als ik meedoe, is dat om het toernooi te winnen.'

Woods zijn afslag op hole 1 tijdens zijn oefenronde op woensdag trok veel bekijks:

Luiten wil natuurlijk graag dat niet Woods, maar hijzelf zondag met de beker in zijn handen staat. Om goed voorbereid aan de start te staan, nam hij zijn hele team mee naar de woestijn. Hoofdcoach Phil Allen, fysieke coach Bas van der Steur en uiteraard caddie Mike Sponge Waite werken met Luiten in Dubai. Ook Robert-Jan Derksen, die Luiten bijstaat met het putten, is mee.

DERKSEN KLOPTE ELS

En Derksen kan naast het werk met de putter nog wel eens op een ander vlak van toegevoegde waarde zijn. Hij won namelijk het toernooi in 2003. Met een slotronde van 65 slagen bleef Derksen Ernie Els toen één slag voor. Wie weet kan hij Luiten de geheimen van de baan vertellen.

Always special to be back in Dubai. @OmegaDDC And especially when you see the flag at the 8th #DDC17 #MadeForGreatness #champion #2003 pic.twitter.com/LbmpM3thpl — RobertJanDerksen (@RJ_Derksen) 31 januari 2017

Heel erg verbaasd moeten we niet zijn als de Rotterdammer zondag met een mooi resultaat naar huis kan. Vorig jaar werd hij achtste, en afgelopen week in Qatar eindigde hij met een ronde van -5. Vandaag begon hij in Dubai met -1. De goede vorm, die lijkt er dus aan te komen.

Ischa Gerrits

Ischa Gerrits is freelance redacteur bij Ziggo Sport Totaal en houdt van vrijwel alle sporten, maar is vooral golf- en tennisfreak. Gerrits kijkt niet alleen bijna alle toernooien, maar is zelf ook vaak te vinden en vooral te horen op de green en het gravel.

Luiten-watch archief