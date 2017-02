Van der Geest wint na val De Vries

Lisa van der Geest heeft de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee gewonnen. De Zuid-Hollandse profiteerde na 7.57.51 uur van een valpartij van Elma de Vries die op 20 meter voor de streep in gewonnen positie viel en de zege verspeelde.

Anne Tauber werd tweede en Ankie IJtsma derde. De opgekrabbelde De Vries werd vierde.

Lang zat een grote groep samen in de vrouwentocht. Iris van der Stelt nam in de zesde ronde de benen en pakte een flinke voorsprong. De Vries ging op weg naar de 175 kilometer echter achter haar aan en uiteindelijk ging een kopgroep van zeven vrouwen de laatste ronde in. Aan de streep bleven er vier vrouwen over die sprintten om de zege.