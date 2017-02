Seizoen voorbij voor Milan-speler Bonaventura

Giacomo Bonaventura komt dit voetbalseizoen niet meer in actie. De middenvelder van AC Milan liep zondag in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Udinese een blessure aan zijn linkerbovenbeen op. Uit onderzoek bleek woensdag dat Bonaventura ongeveer vier maanden is uitgeschakeld.