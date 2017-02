Démare sprint naar zege in Ster van Bessèges

Arnaud Démare heeft woensdag de eerste etappe in de Ster van Bessèges gewonnen. De Fransman van FDJ was in de massasprint Alexander Kristoff uit Noorwegen (Katoesja-Alpecin) te snel af. De Belg Roy Jans werd derde. Démare is ook de eerste leider in het klassement.