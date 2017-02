Nieuwe EK-limiet kogelstootster Boekelman

Kogelstootster Melissa Boekelman heeft voor de tweede keer binnen drie dagen de limiet gehaald voor deelname aan de EK indoor begin maart in Belgrado. De 27-jarige atlete kwam woensdagavond bij wedstrijden in Düsseldorf in haar tweede worp tot een afstand van 17,22 meter. De norm voor het EK-ticket ligt op 17,20 meter.