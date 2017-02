Copa-Golazos Luis en Leo vellen Atleti

Barcelona heeft een grote stap gezet op weg naar een nieuwe Copa del Rey-finale In de eerste halve eindstrijd bij Atlético Madrid was een prima eerste helft genoeg om een 2-1 zege uit het vuur te slepen. Het offensief van Atlético leverde niet meer op dan een eretreffer. De schitterende goals van Luis Suárez en Lionel Messi bleken beslissend.

SUÁREZ ALS EEN MES DOOR BOTER

Al na amper 10 minuten snelde Suárez kinderlijk eenvoudig door de ooit zo waterdichte defensie van de thuisclub. Hij versnelde rond de middenlijn, zag Diego Godín verkeerd instappen en had vervolgens vrij baan naar Miguel Moyà. Met een snelle voetbeweging was ook de Atleti-doelman kansloos:

KANONSKOGEL VAN MESSI

De ploeg van Diego Simeone staat bekend als een vechtmachine, maar in de eerste helft waren de soms harde tackles net te laat of veel te laat. Bovendien was de voorhoede van De Blaugranas wél messcherp. Het volgende meesterwerkje kwam op naam van Messi. De Argentijn speelde zich vrij op de rand van de zestien en besloot toen dit te doen:

GRIEZMANN BRENGT ATLETI TERUG

Ook in de tweede helft leek de ploeg van Luis Enrique simpel op de been te blijven. Een tegentreffer van Antoine Griezmann in minuut 59 bracht Barça plots aan het wankelen. Na de rake kopbal van de Fransman was het geloof in een goed resultaat terug en ging het stormen in Vicente Calderón.

Een treffer leverde het offensief niet meer op. Jasper Cillessen redde knap op een inzet van dichtbij van Griezmann en kwam even later goed weg toen zijn snelle uitgooi helemaal verkeerd terecht kwam. Invaller Fernando Torres stichtte ook veel gevaar, kreeg twee grote kansen, maar had zijn vizier net niet op scherp staan. Dus neemt Barcelona een 2-1 voorsprong mee naar Camp Nou voor de return.