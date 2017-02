Jonkies van Pep vernederen Hammers weer

Manchester City heeft voor de tweede keer in een maand tijd West Ham United tuureluurs gespeeld. Na het 5-0 bekerdebacle gingen The Hammers ook voor de competitie thuis hard met 4-0 onderuit.Claudio Bravo en Sergio Agüero maakten de galavoorstelling van hun ploeg vanaf de bank mee. De sterk bekritiseerde doelman en de spits waren gepasseerd.

EIGEN SCHULD DIKKE BULT

The Hammers hielpen de ploeg van Pep Guardiola in minuut 17 zelf in het zadel met duur balverlies rond de middenlijn. Kevin De Bruyne zette zelf de vlijmscherpe tegenaanval op en de Belg mocht als beloning ook afronden voor 0-1:

JESUS' EERSTE

Nog voor de rust was het duel al gespeeld en kon West Ham de wonden gaan likken in de kleedkamer. David Silva maakte op aangeven van Leroy Sané de tweede van de avond. Gabriel Jesus had ook weinig tijd nodig om zijn draai te vinden. De aankoop van 27 miljoen beloonde zijn eerste basisoptreden meteen met een treffer. De 0-3 van de 19-jarige Braziliaan zorgde alleen bij Agüero voor een zuur gezicht:

LEEGLOOP NA TOURE

Een echte fan blijft tot het end, luidt weliswaar het gezegde, maar dat een tweede vernedering in een maand tijd bleek voor veel West Ham-supporters te veel van het goede. Nadat Yaya Touré uit een strafschop 0-4 had gemaakt, liep het stadion leeg. City had de Londenaren een maand geleden al met 5-0 om de oren geslagen in het FA Cup-toernooi en de negende tegengoal bleek meer dan genoeg.

De laatste 25 minuten speelden zich af in een spookstadion en in de score veranderde ook niets meer. Door de zege komt City in punten gelijk met nummer 4 Liverpool (46). De achterstand op koploper Chelsea blijft met 10 punten aanzienlijk.