117 mln voor Van Dijk, Morata en Dembélé

Antonio Conte weet wie komende zomer naar Chelsea moeten komen. Moussa Dembélé, Àlvaro Morata en Virgil van Dijk moeten volgend seizoen op Stamford Bridge spelen. De Londense club denkt dat 117 miljoen euro genoeg moet zijn voor het drietal, weet The Mirror.

Conte is vooral gecharmeerd van Celtic-aanvaller Dembélé. De 20-jarige Fransman breekt dit jaar door bij de Schotten en staat bovenaan het lijstje van de Italiaanse manager. De portemonnee moet wél getrokken worden als ze hem weg willen plukken bij The Bhoys. Celtic schatte in januari dat het talent zeker 46 miljoen euro waard is.

Feyenoord dreigt weer een groot talent kwijt te raken aan een club uit de Premier League. Volgens Talksport hebben Everton en Tottenham Hotspur hun pijlen namelijk gericht op Ozancan Kokcu. Het contract van de 18-jarige aanvaller loopt deze zomer af en daarom kan hij voor een kleine vergoeding worden opgepikt door de Engelsen.

Bij Borussia Dortmund gaan ze er inmiddels vanuit dat Pierre-Emerick Aubameyang vertrekt. Daarom zijn de Duitsers alvast bezig met een vervanger. Iñaki Williams moet de spits uit Gabon doen vergeten, weet Marca. De 22-jarige aanvaller heeft zich bij Athletic Bilbao in de kijker gespeeld. Die Borussen zullen wel diep in de buidel moeten tasten, want Williams ligt nog tot medio 2021 vast in Baskenland.

Juventus heeft de strijd om Sead Kolasinac gewonnen. De koploper van de Serie A heeft daarmee Chelsea afgeschud, aldus Tuttosport. De linksback staat al maanden in de belangstelling van De Bianconeri, maar The Blues probeerden de Bosniër in januari nog naar Londen te halen. Dat is niet gelukt. Kolasinac tekent na dit seizoen transfervrij in Turijn.

Marco Reus staat in belangstelling van Arsenal, maar of de transfer daadwerkelijk ervan gaat komen is de vraag. Technisch directeur van Borussia Dortmund Michael Zorc vertelt aan Bild dat de middenvelder aan het eind van het seizoen niet naar Londen gaat. 'Ik verspil mijn tijd niet aan halfbakken nieuws. Bij mij is niet bekend dat Marco ons wil verlaten.'

Feyenoord wees in januari een bod op Terence Kongolo af, schrijft Sport-Express. Spartak Moskou had verregaande interesse in de verdediger van de Rotterdammers, maar de koploper van de eredivisie ging daar niet op in. De transfer is nu definitief van de baan. Spartak, waar ook Quincy Promes onder contract staat, gaat op zoek naar een alternatief.