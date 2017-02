'Lowe nieuwe technische man bij Williams'

De kogel is door de kerk: Paddy Lowe wordt de nieuwe technische baas van Williams. Drie weken geleden vertrok Lowe bij Mercedes en sindsdien werd hij nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Williams. Autosport.com meldt nu dat alles rond is en dat Lowe volgende maand begint bij het Engelse Formule 1-team.