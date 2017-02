Van Dijk is er nog langer uit

De enkelblessure bij Virgil van Dijk is ernstiger dan gedacht. Volgens zijn trainer Claude Puel is de international nog twee tot drie maanden uitgeschakeld. Aanvankelijk leek het er nog op dat het herstel een kwestie van weken zou zijn. De verdediger van Southampton raakte op 22 januari in de thuiswedstrijd tegen Leicester City geblesseerd.