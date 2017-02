Kristoff en Martin pakken ritzeges

Alexander Kristoff heeft de tweede etappe van de Ster van Bessèges gewonnen, een rit van Nîmes naar Rodilhan over 152 kilometer. De Noor van Katoesja won de pelotonsprint voor de Fransen Rudy Barbier en Arnaud Démare.

Kristoff was woensdag in de eerste rit nog als tweede geëindigd achter Démare, die de leiderstrui een dag later moest afstaan aan de Noor. In de Franse rittenkoers volgen nu twee lastigere etappes. Zondag is er tot slot een individuele tijdrit van een kleine 12 kilometer met een aankomst bergop.

MARTIN ZEGEVIERT IN VALENCIA

Tony Martin won de tweede etappe van de Ronde van Valencia . Het was een rit met een lastige finale van Alicante naar Dénia. De Duitser reed weg in de afdaling van de Alto de Montgo. Kort achter hem sprintte Pim Ligthart van Roompot-Nederlandse Loterij in een achtervolgend groepje naar de tweede plaats.