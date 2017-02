Einde seizoen voor Cherries' recordaankoop

In de strijd tegen degradatie uit de Premier League moet Bournemouth de rest van het seizoen topscorer Callum Wilson missen. De aanvaller heeft tijdens een training een knieblessure opgelopen.

'We zijn zeer ontdaan', vertelde Howe. 'Callum heeft enorm veel karakter getoond door vorig seizoen terug te komen na eenzelfde blessure. We weten dat hij de kracht heet om dat opnieuw te doen.'

De 24-jarige Wilson kwam dit seizoen tot zes doelpunten in twintig competitieduels voor Bournemouth, dat veertiende staat in de Premier league. Zijn herstel neemt naar verwachting een halfjaar in beslag.

Wilson werd medio 2014 voor 3,7 miljoen euro door Bournemouth weggeplukt bij Coventry City. The Cherries gaven nog nooit zoveel uit aan een speler.