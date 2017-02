Calhanoglu voor vier maand geschorst

Voor Hakan Calhanoglu is het seizoen voorbij. Het internationaal sporttribunaal CAS heeft de 22-jarige middenvelder van bayer Leverkusen voor vier maanden geschorst wegens contractbreuk. Daarmee bevestigde het CAS een uitspraak van de wereldvoetbalbond FIFA in 2016 in deze kwestie.