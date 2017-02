Celta laat het liggen tegen Alavés

Celta de Vigo weet nu ook waarom Alavés een van de minst gepasseerde ploegen van La Liga is. De ploeg van Eduardo Berizzo kwam in eigen huis niet door de sterke defensie van de bezoekers en kon daardoor nog geen grote stap zetten richting de bekerfinale. Het heenduel in de halve eindstrijd eindigde in 0-0.