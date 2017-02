Mourinho hoeft Griezmann niet, Alli Bayern

José Mourinho zit niet te wachten op Antoine Griezmann. De trainer van Manchester United heeft de directie van The Red Devils laten weten het niet te zien zitten in de superster van Atlético Madrid, aldus Marca. De club en speler zouden wél al een akkoord met elkaar hebben. Griezmann zou zelfs al een huis in Manchester hebben, maar kan dat dus weer te koop zetten.

Manchester United trekt de portemonnee liever voor Nélson Semedo. Volgens O Desporto ao Minuto maken The Mancunians in de zomer 41 miljoen euro over naar Benfica voor de 23-jarige rechtervleugelverdediger. Nelsinho zei in december te hopen nog lang voor Benfica te spelen, maar die wens komt dus niet uit. De Portugees kwam dit seizoen alle duels in actie voor O Glorioso.



Real Madrid is er klaar voor Sergio Agüero op te halen, kopt The Mirror. Josep Guardiola maakt als coach van Manchester City steeds minder gebruik van de 28-jarige aanvaller. Pep geeft de voorkeur aan aanwinst Gabriel Jesus. De jonge Braziliaan mocht midweeks ook starten tegen West Ham United en scoorde. Agüero kon daar vanaf de bank niet erg van genieten:

Dele Alli is al een tijdje zeer populair in het geruchtencircuit. De 20-jarige aanvaller van Tottenham Hotspur mag nu ook Der Rekordmeister toevoegen aan het rijtje. The Times schrijft dat de Engels international in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München staat. Ook het afkopen van een nog vijf jaar doorlopend contract is geen probleem voor de Duitsers. Alli heeft er dit seizoen al 11 inliggen.

Slaven Bilic krijgt West Ham United maar niet aan de praat dit seizoen en dat zou de Kroatische coach zijn baan kunnen kosten. The Mirror bericht dat Roberto Mancini alvast staat te popelen het stokje over te nemen. Hij zat woensdag al op de tribune toen The Hammers met 4-0 op de lazer kregen tegen Manchester City.

Frank Lampard heeft de schoenen opgeborgen, maar is daarmee ook een dief van zijn eigen portemonnee geworden. Bij de traditierijke club Hebei China Fortune had de 38-jarige Engelsman maar liefst 550 duizend euro in de week kunnen verdienen, kopt The Daily Star.

Ook voor Michael Carrick wordt het op een houtje bijten de komende tijd. De 35-jarige middenvelder van Manchester United mag nog wel blijven, maar moet genoegen nemen met een karig loon van 85 duizend euro in de week als hij bijtekent. The Sun vreest dat Carrick moeite gaat krijgen de touwtjes aan elkaar te knopen. Nu krijgt hij nog 150 duizend euro in de week.