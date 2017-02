Vandaag live: Londense derby, Barça+Atleti

Vandaag hebben we weer een bomvol programma met topsport voor je in petto! We beginnen om 13.30 met Chelsea-Arsenal en dat is ook meteen de absolute kraker van de dag. Kan Arsenal het gat met de koploper verkleinen tot 6 punten of vergroot Chelsea de toch al enorme voorsprong? Verder komen Barcelona, Atlético Madrid en Bas Dost in actie en is er David Cup-tennis en Six Nations-rugby.