Vandaag live: Celta-Real en 2x Manchester

Ook vandaag hebben we je weer genoeg topsport te bieden op de kanalen van Ziggo Sport! Real Madrid neemt het voor de derde keer in twee weken op tegen Celta de Vigo. Kunnen Los Blancos revanche nemen voor de uitschakeling in de Copa del Rey? Ook Mathieu van der Poel is uit op revanche. De Nederlander wil Wout van Aert in de voorlaatste Superprestige-cross wél kloppen.