Calmejane zegeviert in Ster van Bessèges

De Fransman Lilian Calmejane heeft vrijdag de derde etappe van de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De 24-jarige renner van Direct Energie legde het parcours in Bessèges, drie ronden met een totaal van 152,6 kilometer, als snelste af. Hij wist Mads Würtz Schmidt uit Zwitserland achter zich te houden. De Italiaan Mauro Finetto werd derde.

In de etappe met twee klimmetjes lukte het klassementsleider Alexander Kristoff niet om de kopgroep bij te houden. De Noor zakte terug in het peloton en zag een grote groep van 24 man wegrijden. Calmejane en landgenoot Quentin Pacher wisten een gat te slaan van dertig seconden. Uiteindelijk schudde Calmejane zijn aanvalspartner af en kwam als eerste over de meet. Hij neemt tevens de leiderstrui over van Kristoff.