Anelka wil vooral zijn buurman helpen

Voormalig stervoetballer Nicolas Anelka gaat bij Roda JC vooral aan de slag omdat hij zijn goede vriend Aleksei Korotajev wil helpen. Anelka kent de Zwitserse investeerder die mede-eigenaar is geworden van de Limburgse club omdat zij in Dubai buren van elkaar zijn. 'Hij is mijn vriend en ik wil hem helpen', zei de Fransman op vragen tijdens zijn presentatie in het Parkstad Stadion.