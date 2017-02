Li Jie naar kwartfinale Top 16

Li Jie heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de ITTF Europe Top 16 Cup. Bij dit toernooi komen de zestien beste spelers van Europa, zowel mannen als vrouwen, in actie. De nummer vier van de plaatsingslijst verloor in Antibes haar eerste groepspartij, maar zegevierde daarna tweemaal.

Li Jie begon met een nederlaag tegen Viktoria Pavlovitsj, die geen enkele game afstond (3-0). Het werd 11-7 14-12 en 12-10 voor Pavlovitsj. Vervolgens wist Li in haar tweede partij tegen Li Qian, haar dubbelpartner tijdens het WK, een 0-2 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning.

De Nederlandse sloot de groepsfase af met opnieuw een zege. In de laatste partij ontdeed ze zich met 3-2 van Bernadette Szocs. Li Jie is in Frankrijk de enige Nederlandse deelnemer. De nummers één en twee van iedere groep plaatsen zich voor de kwartfinales van zaterdag. Als groepshoofd gaat Li samen met Szocs door naar de volgende ronde.