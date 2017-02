Vitesse wint op bezoek bij ADO

Vitesse heeft de uitwedstrijd in de eredivisie met 2-0 gewonnen van ADO Den Haag. Door die overwinning komen de Arnhemmers op 33 punten, wat goed is voor de vijfde plek. ADO blijft onderin hangen.

De bezoekers beslisten het duel binnen enkele minuten tijd. Adnane Tighadouini opende na 29 minuten de score op aangeven van Ricky van Wolfswinkel. Vlak daarna scoorde spits zelf, na een voorzet van Kelvin Leerdam.

Bij ADO stonden de nieuwe krachten Guyon Fernandez, Randy Wolters en Abdenasser El Khayati direct in de basis. Donny Gorter viel in. Zij werden allemaal in de laatste dagen van de transfermarkt aangetrokken.