Metz wint en stijgt vier plekken

FC Metz heeft Olympique Marseille over de knie gelegd. Het duel eindigde in 1-0. Yann Jouffre scoorde in de 82ste minuut de winnende goal. De ploeg steeg door de overwinning van de negentiende naar de vijftiende plaats, en heeft na 22 wedstrijden 24 punten.