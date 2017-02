Frankrijk en Australië al door in Daviscup

De tennissers van Frankrijk en Australië hebben zich zaterdag al vroegtijdig geplaatst voor de kwartfinales van de Daviscup. Beide landen kwamen door winst in het dubbelspel - Frankrijk in Tokio tegen Japan en Australië thuis in Melbourne tegen Tsjechië - op een niet meer te achterhalen 3-0-voorsprong.