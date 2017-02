Chelsea legt Arsenal over de knie

Chelsea kan voorzichtig aan de titel gaan denken. De koploper van de Premier League won op Stamford Bridge vrij eenvoudig van nummer twee Arsenal met 3-1. Marcos Alonso, Eden Hazard en Cesc Fàbragas maakten het verschil voor de ploeg van Antonio Conte. Olivier Giroud redde de eer voor Arsenal.

Het tempo in de eerste helft lag aan beide kanten hoog, maar het waren The Blues die voor het gevaar zorgden. Marcos Alonso zette de thuisploeg uit een kopbal op voorsprong. Bij de goal raakte de elleboog van de Spanjaard hard de kaak van Héctor Bellerín, maar het doelpunt werd goedgekeurd.

Marcos Alonso scoort de openingstreffer.

Na de pauze ging Chelsea op dezelfde voet verder. Na een kleine tien minuten in de tweede helft verdubbelde Eden Hazard op prachtige wijze de score. In de slotfase maakte oud-speler van Arsenal Fàbregas na een blunder van oud-Chelsea keeper Petr Cech de 3-0. Olivier Giroud redde de eer voor het team van Arsène Wenger.

Heerlijk doelpunt van Harzard.

Door de winst van Chelsea is de voorsprong in de Premier League 12 punten op Arsenal. De titel lijkt verder weg dan ooit voor The Gunners, terwijl de ploeg van Conte het landskampioenschap wél heel dichtbij ziet komen. Beide teams moeten nog 14 wedstrijden spelen.