Van der Poel verslaat Van Aert in Lille

Mathieu van der Poel heeft Wout van Aert een gevoelige nederlaag toegebracht. De Nederlands kampioen zegevierde in de Krawatencross in het Belgische Lille, de woonplaats van zijn aartsrivaal. Van der Poel sloeg in de slotronde een gaatje, dat wereldkampioen Van Aert niet meer dicht kreeg.