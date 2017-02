Malaise Liverpool houdt aan

Liverpool is februari slecht begonnen. Na een dramatische maand januari verloor de ploeg van Jurgen Klopp ook de eerste wedstrijd van deze maand. Hull City was in eigen huis met 2-0 te sterk. Alfred N'Diaye en Oumar Niasse maakten de treffers.

Liverpool won in de afgelopen tien wedstrijden slechts een keer. The Reds kregen tegen Hull legio kansen, maar de bal verdween niet in het net. Keeper Simon Mignolet ging niet vrijuit bij de openingstreffer van The Tigers, waardoor N'Diaye de bal binnen kon schuiven. Een paar minuten voor tijd besliste Niasse het duel.

Hull City kruipt door de zege omhoog op de ranglijst. De ploeg staat nog wel in de degradatiezone en heeft 20 punten uit 24 wedstrijden. Liverpool blijft vierde met 46 punten uit 24 duels, maar moet vrezen voor Manchester City. The Citizens kunnen morgen over The Reds springen bij winst of gelijkspel tegen Swansea City.

