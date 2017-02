Barça geeft Bilbao een lesje effectiviteit

Barcelona heeft zich na het puntverlies van vorige week herpakt. De Catalanen wonnen in eigen huis met 3-0 van Athletic Club de Bilbao. Anders dan de uitslag doet vermoeden hadden juist de bezoekers de meeste doelpogingen. Barça besliste de wedstrijd op effectiviteit.

Luis Enrique liet Luis Suárez en Ivan Rakitić beginnen op de bank en miste ook nog de geblesseerde Andrés Iniesta. Het gemis was duidelijk merkbaar, vloeiende combinaties waren zeldzaam in de eerste helft. Vooral spits Paco Alcácer toonde aan waarom Barça zo blij is met Suárez.

Het was Athletic Club dat de beste kansen kreeg, maar met name Iñaki Williams had het vizier niet op scherp. Een goed kwartier onderweg opende Barcelona dan toch de score. Na 504 minuten zonder treffer maakte Paco Alcácer dan eindelijk zijn eerste doelpunt van het seizoen en zijn eerste voor Barcelona:

MESSI DOET HET WEER

Vlak voor rust maakte Lionel Messi 2-0 uit een vrije trap. Doelman Gorka Iraizoz had als één van de weinige aanwezigen in Camp Nou niet in de gaten dat de Argentijnse superspits ineens op doel zou gaan schieten en maaide langs de bal.

Messi verrast Gorka Iraizoz in de korte hoek

De Basken gaven zich over, de wedstrijd was gespeeld. Halverwege de tweede helft maakte Aleix Vidal er nog 3-0 van. Hier bleef het bij in Camp Nou.

Met de driepunter verstevigt Barcelona de tweede plaats met 45 punten, eentje minder dan koploper Real Madrid. De Koninklijke heeft wél twee wedstrijden minder gespeeld. Athletic Club verliest terrein in de subtop en staat met 32 punten op plek acht.