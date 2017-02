Wenger woest om eerste doelpunt Chelsea

Het eerste doelpunt van Chelsea zaterdag in de topper tegen Arsenal (3-1) had volgens manager Arsène Wenger nooit geteld mogen worden. De geschorste trainer van Arsenal zag vanaf de tribune op Stamford Bridge hoe Marcos Alonso in de dertiende minuut de score opende. Bij het doelpunt kwam de elleboog van de Spanjaard in het gezicht van zijn landgenoot.