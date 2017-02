Spurs met hakken over sloot langs Boro

Dankzij een benutte strafschop van Harry Kane heeft Tottenham Hotspur drie belangrijke punten gepakt. In eigen huis versloegen The Spurs Middlesbrough met 1-0.

Mauricio Pochettino's mannen wilden graag, heel graag, maar kwamen nauwelijks tot grote kansen. De Londenaren hadden veel de bal en gaven tweemaal zoveel passes als de bezoekers. De enige écht grote kans was voor Harry Kane. De topscorer knikte na een prima voorzet van Heung-Min Son kansloos over. Toby Alderweireld raakte na een hoekschop nog de buitenkant van de paal.

Na rust was het beeld hetzelfde. The Spurs vielen aan, zonder al te veel gevaar te stichten. Niet verrassend was het dat een strafschop nodig was om de ban te breken. Na een lichte overtreding op Son was het buitenkansje aan Harry Kane wel besteed.



In de slotfase drukte Middlesbrough nog behoorlijk. In blessuretijd was de grootste kans voor Marten de Roon. De Nederlander wilde volleren maar raakte de bal niet vol. Bij de thuisploeg viel Vincent Janssen in de laatste minuut van de blessuretijd in, hij speelde geen rol van betekenis meer.

Het zijn drie belangrijke punten voor de thuisploeg. Na de verliesbeurt van Arsenal staan de Spurs nu alleen tweede met 50 punten. Middlesbrough blijft onderin meedoen. Boro staat met 21 punten op de vijftiende plaats.