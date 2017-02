Eagles verrassen NEC in De Goffert

Go Ahead Eagles heeft op bezoek bij NEC in het Nijmeegse stadion De Goffert met 2-1 gewonnen. Elvis Manu en Jarchinio Antonio scoorden in het eerste half uur voor de hekkensluiter. Het kopdoelpunt van Jay-Roy Grot, diep in blessuretijd, kwam te laat voor NEC.